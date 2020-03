Osnabrück (AFP) Chefin von Kultusministerkonferenz gegen generelle Schulschließungen wegen Virus

In Italien machen ab Donnerstag alle Schulen und Unis dicht

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, hält eine bundesweite Schließung der Schulen in Deutschland wegen des Coronavirus nach aktuellem Stand nicht für nötig. Auch eine Verschiebung der Ferientermine sei im Kreis der Kultusminister "derzeit kein Thema", sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Hinsichtlich der Ausbreitung des Erregers sei die Situation im Bundesgebiet regional sehr unterschiedlich, sagte die SPD-Politikerin. Sie verwies auf das Beispiel Rheinland-Pfalz, wo die Gesundheitsämter nur im Einzelfall und in Absprache mit den Schulträgern über Schulschließungen entschieden. Allerdings sei an allen Schulen jetzt verstärkt auf Hygienemaßnahmen zu achten.

Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sprach sich im Interview mit derselben Zeitung gegen generelle Schulschließungen aus. In Italien werden wegen des Coronavirus ab diesem Donnerstag sämtliche Schulen und Universitäten bis zum 15. März geschlossen. Das Land ist der größte Herd des Erregers in Europa. Wie der italienische Zivilschutz am Mittwochabend mitteilte, gibt es inzwischen 107 bestätigte Todesopfer und 3089 Infizierte.

In Deutschland hatte sich hingegen auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch gegen eine generelle Schließung der Schulen ausgesprochen. Nach Beratungen mit seinen Länderkollegen sagte Spahn, über solche Maßnahmen solle jeweils vor Ort entschieden werden. "Pauschale Schließungen" halte er nicht für angemessen.

dja