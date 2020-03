Berlin (AFP) Alle Schulen und Unis in Italien wegen Virus bis Mitte März geschlossen

In Deutschland sind solche Maßnahmen bislang hingegen nicht geplant

In Italien schließen wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab diesem Donnerstag alle Schulen und Universitäten - in Deutschland ist dies hingegen weiterhin nicht geplant. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, sagte in einem Interview vom Donnerstag, sie halte eine solche Maßnahme derzeit nicht für nötig, da die Coronavirus-Lage in Deutschland regional sehr unterschiedlich sei. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich gegen generelle Schulschließungen aus.

In Italien sollen die Schulen und Universitäten bis zum 15. März geschlossen bleiben, wie Bildungsministerin Lucia Azzolina am Mittwochabend mitteilte. Das Land wird von dem neuartigen Erreger allerdings wesentlich stärker heimgesucht als Deutschland - Italien ist der größte Herd des Virus in Europa.

Nach jüngsten Angaben des italienischen Zivilschutzes starben inzwischen mindestens 107 Menschen im Land an dem Erreger, die Zahl der bestätigten Ansteckungsfälle stieg auf 3089. Binnen 24 Stunden wurden 28 weitere Todes- und 587 neue Krankheitsfälle verzeichnet. Ministerpräsident Giuseppe Conte schloss nicht aus, dass bei einem weiteren Anstieg der Fälle die Kapazitäten der italienischen Krankenhäuser nicht ausreichen könnten.

Neben der generellen Schließung der Schulen und Hochschulen wurde in Italien per Regierungsdekret auch das Publikum von allen Sportveranstaltungen bis zum 3. April ausgeschlossen. Das betrifft auch die Spiele der ersten Fußball-Liga und der europäischen Fußballwettbewerbe, die in italienischen Stadien stattfinden. Im Februar hatten die italienischen Behörden wegen des Coronavirus elf Kommunen im Norden des Landes unter Quarantäne gestellt.

In Deutschland sagte KMK-Präsidentin Hubig, generelle Schulschließungen und eine Verschiebung der Schulferientermine seien im Kreis der deutschen Kultusminister "derzeit kein Thema". Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin plädierte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dafür, über Schulschließungen vorerst weiterhin nur im Einzelfall zu entscheiden.

Hubig verwies auf das Beispiel Rheinland-Pfalz, wo die Gesundheitsämter in Absprache mit den jeweiligen Schulträgern über die Schließung einzelner Schulen entschieden. Bundesweit an allen Schulen sei jetzt allerdings verstärkt auf Hygienemaßnahmen zu achten, mahnte die SPD-Politikerin.

Auch Bundesgesundheitsminister Spahn sagte am Mittwoch nach Beratungen mit seinen Kollegen aus den Bundesländern, "pauschale Schließungen" von Schulen halte er für unangemessen. Über solche Maßnahmen solle vielmehr jeweils vor Ort entschieden werden. Spahn verwies darauf, dass Schulschließungen auch negative Folgen für die Bekämpfung des Virus haben könnten - etwa wenn Ärzte wegen Betreuung ihrer Kinder dann zu Hause bleiben müssten.

In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts inzwischen mehr als 260 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Mit Abstand am stärksten betroffen ist Nordrhein-Westfalen mit mindestens 115 Ansteckungsfällen. Ein Todesfall wurde hierzulande bislang nicht bekannt.

Weltweit gibt es mittlerweile mehr als 95.000 nachgewiesene Infektionsfälle. Mehr als 3200 Menschen sind an der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Auch in den USA ruft die Epidemie zunehmend die Politik auf den Plan: Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien rief Gouverneur Gavin Newsom den Notstand aus, nachdem dort der erste nachweislich von dem Erreger verursachte Todesfall aufgetreten war. Insgesamt gibt es in den Vereinigten Staaten bislang elf bestätigte Todesfälle, die anderen zehn traten in dem wie Kalifornien an der Westküste gelegenen Bundesstaat Washington auf.

Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle in den USA liegt inzwischen bei mehr als 130. Der Kongress in Washington will nun für den Kampf gegen den Erreger 8,3 Milliarden Dollar (7,5 Milliarden Euro) bereitstellen. Dies wurde in seltenem parteiübergreifenden Konsens zwischen Republikanern und Demokraten vereinbart, wie die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, bekanntgab.