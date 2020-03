Washington (AFP) US-Notenbank senkt Leitzins wegen Coronavirus-Krise um 0,5 Prozentpunkte

Trump fordert weitere Senkung - Börsen in Europa schließen mit leichtem Plus

Als Reaktion auf die Coronavirus-Krise hat die US-Notenbank den Leitzins überraschend um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Die Federal Reserve (Fed) begründete den Schritt am Dienstag mit den Risiken durch die Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit. Der Leitzins liegt jetzt zwischen 1,0 und 1,25 Prozent. Die Entscheidung ließ die Kurse an den Börsen zunächst weltweit ansteigen, bis Handelsschluss verpuffte der Effekt jedoch. Der Deutsche Aktienindex (Dax) schloss mit einem Plus von 1,1 Prozent.

Die Epidemie lasse "Risiken für die wirtschaftliche Aktivität" entstehen, heißt es in der Mitteilung der Fed. Die Zentralbank verfolge die "Entwicklungen und deren Folgen für den Wirtschaftsausblick genau".

Die einstimmige Entscheidung des Offenmarktausschusses der Fed zur Senkung des Leitzinses ist ungewöhnlich: In der Regel werden Zinsentscheidungen nur bei regulären Treffen des Gremiums gefällt. Dessen nächstes Treffen war in gut zwei Wochen geplant.

Die Börsen reagierten auf die Ankündigung zunächst mit Kurssprüngen. Der US-Aktienindex Dow Jones, der zu Handelsbeginn noch leicht im Minus gelegen hatte, stieg auf 1,4 Prozent zum Schlusskurs vom Vortag, stürzte bis Mittag (Ortszeit New York) aber wieder ins Minus. Der Dax legte nach der Ankündigung der Fed um 200 Punkte zu und lag zwischenzeitlich 3,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Bei Handelsschluss in Frankfurt am Main lag das Plus bei 1,1 Prozent. Auch London und Paris schlossen mit einem Plus von rund einem Prozent.

Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits am Freitag ein Eingreifen in Aussicht gestellt, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise abzufedern. "Wir werden unsere Instrumente nutzen und angemessen handeln, um unsere Wirtschaft zu unterstützen", erklärte er. Zugleich betonte Powell damals, die US-Wirtschaft sei nach wie vor "stark".

Nach der Verkündung der Leitzinssenkung betonte Powell, niemand wisse, wie lange der Coronavirus-Ausbruch anhalten werde. Eine Zinssenkung werde nicht die "Infektionsrate verringern", sagte Powell vor Journalisten. Die Fed habe "nicht alle Antworten" auf die Krise. "Wir glauben aber, dass unser Handeln der Wirtschaft erheblichen Schwung geben wird", fügte er hinzu.

US-Präsident Donald Trump ging der Schritt der Fed dennoch nicht weit genug. Er forderte in einer Twitter-Botschaft eine weitere Senkung und eine Angleichung des Leitzinses an den anderer Zentralbanken weltweit.

Zuvor hatten die sieben großen Industriestaaten (G7) angekündigt, im Kampf gegen die Auswirkungen des Coronavirus "alle angemessenen politischen Maßnahmen" ergreifen zu wollen. Die G7-Finanzminister seien "bereit zu handeln", erklärten sie nach einer Telefonkonferenz, an der auch die G7-Zentralbankchefs teilnahmen. Dies schließe auch die Staatshaushalte belastende Maßnahmen ein.

Die Notenbanken der sieben Staaten würden auch weiterhin ihre Aufgaben erfüllen, also die Preisstabilität und das Wirtschaftswachstum unterstützen sowie die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems aufrechterhalten, hieß es in der Erklärung weiter. Die Finanzminister und Zentralbankchefs versicherten, sie stünden zur weiteren Zusammenarbeit bereit, um "zeitnah und effektiv" auf die Ausbreitung des Virus zu reagieren. Zu den G7 gehören die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan.

Die Lungenkrankheit Covid-19 sorgt weltweit für Störungen im Wirtschaftskreislauf. Ganze Orte werden abgeriegelt, Straßen gesperrt, Fabriken geschlossen, die Börsenkurse sanken vergangene Woche stark und erholten sich bislang nur teilweise.