Berlin (AFP) Berliner Coronavirus-Patient in stabilem Zustand

Junger Mann in Charité isoliert - Bislang zehn Kontaktpersonen identifiziert

Der erste Coronavirus-Patient in Berlin ist in stabilem Zustand. Der junge Mann wohne in Mitte und werde isoliert in der Charité behandelt, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagmorgen mit. Bisher seien zehn Kontaktpersonen identifiziert und in Berlin sowie Nordrhein-Westfalen häuslich isoliert. Demnach läuft die Nachverfolgung der bisherigen Kontakte noch. Die in Berlin identifizierten Kontaktpersonen würden am Montag getestet, hieß es.

Am Sonntag wurde der Mann in die Rettungsstelle der Charité eingeliefert, teilte die Senatsverwaltung weiter mit. Dortige Mitarbeiter würden derzeit identifiziert und ebenfalls kontaktiert. Außerdem wird den Angaben zufolge eine Rettungsstelle zeitweise nicht angefahren.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in Deutschland liegt damit inzwischen bei mehr als 135. Am stärken betroffen ist weiterhin Nordrhein-Westfalen mit mehr als 70 Fällen, die meisten davon im Kreis Heinsberg.