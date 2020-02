Washington (AFP) US-Außenminister reist zu Unterzeichnung von Abkommen mit Taliban nach Doha

Zeremonie in Katars Hauptstadt am Samstag

US-Außenminister Mike Pompeo wird am Samstag der Unterzeichnung eines Abkommens der USA mit den radikalislamischen Taliban beiwohnen. Der Chefdiplomat reist dafür in die katarische Hauptstadt Doha, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte. Verteidigungsminister Mark Esper werde derweil eine gemeinsame Erklärung mit der afghanischen Regierung veröffentlichen.

Vertreter der USA und der Taliban werden am Samstag in Doha ein historisches Abkommen unterzeichnen, das den Weg für einen dauerhaften Frieden in dem Bürgerkriegsland ebnen soll. Der Text sieht vor, dass die USA über die kommenden Monate ihre Truppenstärke in Afghanistan zunächst von rund 13.000 auf 8600 reduzieren.

Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien abgeben, dass sie das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung in Kabul beginnen.

Ein Ende des mit mehr als 18 Jahren längsten Krieges in der US-Geschichte ist ein Wahlversprechen von US-Präsident Donald Trump. Zuletzt hatte eine vereinbarte Teil-Waffenruhe in Afghanistan weitgehend gehalten. Sie läuft noch bis Samstag.

Trump rief die Afghanen am Freitag auf, nun die Zukunft ihres Landes in die eigenen Hände zu nehmen. Sie müssten diese "Chance für Frieden und eine neue Zukunft für ihr Land ergreifen". Die USA waren nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan einmarschiert.