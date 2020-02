Codogno (AFP) Quarantäne nun auch in Europa: Italien isoliert wegen Coronavirus zwölf Städte

Erreger breitet sich auch in Südkorea und im Iran weiter aus

Aus Furcht vor dem neuartigen Coronavirus gibt es nun auch in Europa großangelegte Quarantänemaßnahmen: In Norditalien wurden am Sonntag elf Städte mit insgesamt 52.000 Einwohnern isoliert. Bislang infizierten sich in der Region nach Behördenangaben mehr als 130 Menschen, zwei von ihnen starben. Südkorea verhängte wegen eines Anstiegs der Infektionsfälle auf mehr als 550 die höchste Seuchenalarmstufe. In China sprach Staatschef Xi Jinping von der größten Gesundheitskrise seit der Staatsgründung 1949.

Die italienische Regierung ordnete am Samstagabend an, wegen des Virus zehn Städte in der Region Lombardei sowie eine in der Nachbarregion Venetien zu isolieren. Die als Epidemiezentren geltenden Gebiete dürften weder verlassen und noch betreten werden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Ausnahmen seien nur mit Sondergenehmigung möglich.

Conte verfügte zudem die Schließung von Unternehmen und Schulen sowie die Absage von öffentlichen Veranstaltungen wie Karnevalsfeiern und Sportwettbewerben. Wie Italiens Zivilschutz mitteilte, stieg die Zahl der nachgewiesenen Infizierten in Italien bis Sonntag auf 132: 89 Fälle in der Lombardei, 25 in Venetien, neun in der Emilia-Romagna, sechs im Piemont und drei in Latium. "Patient null", der das Virus ins Land brachte, wurde bislang nicht gefunden.

Zentrum der Epidemie ist die 15.000-Einwohner-Stadt Codogno rund 60 Kilometer südlich von Mailand. Dort wurde das Virus offenbar von einem 38-jährigen hochrangigen Mitarbeiter des Verbrauchsgüter-Multis Unilever weiterverbreitet. Der 38-Jährige steckte unter anderem seine im achten Monat schwangere Frau an sowie Fußball-Kameraden und medizinisches Personal.

Ein weiterer Infektionsherd ist offenbar das Dorf Vo'Euganeo nahe Padua in der Region Venetien. Dort war am Freitag ein infizierter 78-jähriger Maurer gestorben - er war das erste europäische Todesopfer des neuartigen Coronavirus in Europa. Am Samstag starb eine alte Frau nahe Codogno.

In Codogno waren die Straßen am Samstagabend wie leergefegt, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. "Wir haben alle Angst", sagte Apothekerin Rosa Cavalli. Außer einer Ausbreitung des Virus fürchte sie auch Versorgungsengpässe. Ein Supermarkt in Casalpusterlengo ließ die Kunden am Sonntag nur in 40er-Gruppen hinein.

Das neuartige Coronavirus war im Dezember in China erstmals bei Menschen festgestellt worden. Seitdem infizierten sich dort knapp 77.000 Menschen mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19, mehr als 2400 Infizierte starben. Chinas Staatschef Xi Jinping räumte am Sonntag Versäumnisse im Umgang mit der Epidemie ein und forderte die Behörden auf, daraus zu lernen.

In Südkorea verhängte Staatschef Moon Jae In wegen des Virus die höchste Seuchen-Alarmstufe. Die Zahl der Neuinfizierten stieg dort um 123 auf 556. Südkorea ist damit das Land mit der höchsten Fallzahl nach China. Die Zahl der Todesopfer stieg auf vier.

Ausgangspunkt eines Großteils der Infektionen in Südkorea ist die Shincheonji Church of Jesus. Eine 61-jährige Anhängerin der christlichen Sekte hatte nach Behördenangaben die Virustests zunächst verweigert und war weiter zu Gottesdiensten in der südlichen 2,5-Millionen-Einwohner-Stadt Daegu gegangen.

Ein weiterer Infektionsherd außerhalb Chinas ist das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" in Japan. Nach einer zweiwöchigen Quarantäne durften seit Mittwoch örtlichen Medien zufolge rund 970 Passagiere das Schiff verlassen, die negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren und keinen engen Kontakt zu Infizierten hatten.

Mehrere Passagiere wurden jedoch nach ihrer Heimkehr positiv auf das Virus getestet. Am Sonntag meldete das japanische Gesundheitsministerium den Tod eines dritten japanischen "Diamond Princess"-Passagiers.

Im Iran stieg die Zahl der Infizierten auf 43; acht von ihnen starben laut Gesundheitsministerium. Die meisten Infektionen gingen offenbar von der Stadt Kom aus, die ein Zentrum für islamische Studien und beliebtes Touristenziel ist.