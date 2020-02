Hamburg (AFP) Klarer Sieg für Rot-Grün in Hamburg - Abfuhr für CDU - FDP und AfD zittern

Sozialdemokraten trotz Verlusten klar stärkste Kraft - Grüne verdoppeln Ergebnis

Die Regierungsparteien SPD und Grüne haben bei der Wahl in Hamburg einen klaren Sieg errungen und können ihre Koalition mit einer gestärkten Mehrheit in der Bürgerschaft fortsetzen. Deutliche Verluste mussten dagegen am Sonntag CDU, FDP und AfD hinnehmen. Die Sozialdemokraten blieben laut Hochrechnungen trotz Verlusten stärkste Kraft, die Grünen konnten ihr Ergebnis von 2015 verdoppeln, die CDU stürzte auf ein Rekordtief. Bei AfD und FDP war die Rückkehr ins Parlament weiter ungewiss.

Die SPD kann aktualisierten Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge mit 38,8 beziehungsweise 38,9 Prozent der Stimmen rechnen. Mit ihrem Abschneiden setzt sie sich vom negativen Bundestrend ab.

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher nannte als Erfolgsrezept, sich "auf das zu konzentrieren, was wir in Hamburg geleistet haben". Er kündigte baldige Gespräche mit den Grünen über eine Neuauflage des gemeinsamen Regierungsbündnisses als "naheliegende Option" an.

Gemeinsam mit den Grünen verfügt Tschentscher in der neuen Bürgerschaft über eine Zweidrittelmehrheit. Rechnerisch möglich wäre auch eine Koalition der SPD mit dem Wahlverlierer CDU. Tschentscher kündigte an, auch mit der CDU zu sprechen.

SPD-Bundeschef Norbert Walter-Borjans sagte: "Das ist wirklich ein toller Tag." Dazu habe auch der wieder "klare Kompass" der Bundes-SPD beigetragen. Die Bundesvorsitzenden der SPD waren nicht im Hamburger Wahlkampf aufgetreten.

Die Grünen verfehlten zwar ihr Wahlziel, stärkste Kraft zu werden. Mit Spitzenkandidatin Katharina Fegebank erzielten sie aber laut Hochrechnungen mit 24,2 bis 24,4 Prozent ihr bislang bestes Hamburger Ergebnis und eines ihrer besten Resultate auf Landesebene überhaupt.

"Ich bin gerührt", sagte Fegebank. Sie warb für eine Fortsetzung von Rot-Grün - "alles andere würden die Hamburger auch nicht verstehen". Von einem "fantastischen Wahlergebnis" sprach Grünen-Bundeschef Robert Habeck. Die Themen der Grünen wie "gute Klima- und Verkehrspolitik" hätten sich durchgesetzt, sagte Koparteichefin Annalena Baerbock.

Die CDU hingegen stürzte ab: Auf sie entfielen laut Hochrechnungen nur 11,1 Prozent beziehungsweise 11,2 Prozent - so wenig wie noch nie in Hamburg. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bezeichnete das Ergebnis als "historisch schlecht" - für die CDU sei es ein "bitterer Tag". Er führte das Desaster auch auf die Vorgänge in und um Thüringen zurück.

Die AfD musste um den Wiedereinzug ins Parlament bangen. Erste Prognosen und Hochrechnungen sahen sie knapp unter der Fünfprozenthürde, in den aktualisierten Hochrechnungen von ARD und ZDF am Abend lag sie dann aber bei 5,0 bis 5,1 Prozent.

Die FDP sahen die Hochrechnungen bei 5,0 Prozent, auch ihr Wiedereinzug in die Bürgerschaft blieb damit zunächst ungewiss. Landesspitzenkandidatin Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein sagte, vor allem das Geschehen in Thüringen sei eine "schwere Hypothek" gewesen.

Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich dort zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD hatte bundesweit für breites Entsetzen gesorgt. Der Wahlausgang in Hamburg wurde auch deswegen mit Spannung erwartet. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner räumte einen Vertrauensverlust durch den "Fehler" in Thüringen ein.

Die Linkspartei konnte leicht auf 9,1 Prozent bis 9,2 Prozent zulegen. "Wir freuen uns total", sagte Spitzenkandidatin Cansu Özdemir. Die Bundesvorsitzende Katja Kipping nannte als zentrale Botschaft aus Hamburg: "Die Parteien, die im Zweifelsfall für die AfD stimmen, sind abgestraft worden."

AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann klagte über eine "maximale Ausgrenzungskampagne" gegen seine Partei nach den Vorgängen in Thüringen.

In Hamburg waren rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die Vergabe der 121 Sitze im Parlament zu entscheiden. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 62 Prozent, fünfeinhalb Prozentpunkte mehr als 2015.