Hanau (AFP) Elf Tote bei mutmaßlich rassistischem Anschlag in Hanau

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen - Mutmaßlicher Täter tot aufgefunden

Ein mutmaßlich rassistisch motivierter Anschlag mit elf Toten im hessischen Hanau erschüttert Deutschland. Ein 43-jähriger Deutscher soll am Mittwochabend in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen haben, ein Spezialeinsatzkommando fand ihn und seine 72 Jahre alte Mutter später tot in seiner Wohnung. Die Bundesanwaltschaft zog die Ermittlungen an sich, weil sie ein fremdenfeindliches Motiv vermutet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte das "Gift" des Rassismus in der Gesellschaft.

Die Bundesanwaltschaft übernahm nach Angaben eines Behördensprechers bereits am frühen Donnerstagmorgen wegen der "besonderen Bedeutung des Falls" die Ermittlungen. Es gebe "Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Motivation". Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte, die Bundesanwaltschaft habe den "Verdacht einer terroristischen Gewalttat".

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Beuth um einen 43-jährigen Deutschen aus Hanau. Er war demnach weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei bekannt. Nach seiner Erkenntnis sei der Verdächtige Sportschütze gewesen und habe legal Waffen besessen, sagte der hessische Innenminister. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht.

Die Polizei fand ein Bekennerschreiben und ein Video, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlungskreisen erfuhr. Landesinnenminister Beuth sagte, die Internetseite des Verdächtigen werde ausgewertet. Daraus ergebe sich ein mutmaßlich fremdenfeindliches Motiv.

Durch die Schüsse am Mittwochabend waren weitere Menschen verletzt worden. Genaue Angaben zur Zahl der Verletzten machten die Ermittler zunächst nicht. Innenminister Beuth sprach von einem Schwerverletzten.

Auch zur Identität der Opfer in den Shisha-Bars machten die Behörden zunächst keine Angaben. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete unter Berufung auf den türkischen Botschafter in Berlin, Ali Kemal Aydin, es seien fünf türkische Staatsbürger unter den Toten. Nach Angaben eines Dachverbands kurdischer Gemeinschaften in Deutschland waren mehrere Menschen kurdischer Herkunft.

Der Anschlag löste in Deutschland und auch international Entsetzen aus. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich erschüttert. Derzeit deute "vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt hat", sagte die Kanzlerin. "Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen", mahnte Merkel. Sie nannte dabei die "Untaten des NSU", den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die Morde von Halle als Beispiele.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte sich solidarisch mit den Opfern rassistischer Gewalt. "Ich stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. Sie sind nicht allein", erklärte Steinmeier. Er wurde noch am Donnerstag in Hanau erwartet.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) rief bei einem Besuch in der Stadt zur Solidarität auf. "Ich weiß, dass sie Angst haben - ich verstehe das", sagte Bouffier mit Blick auf ausländische Mitbürger. Es werde alles getan, um Rassismus entgegenzutreten. "Wir sind an eurer Seite", sagte der Regierungschef.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bezeichnete die Tat auch als Resultat eines "vergifteten gesellschaftlichen Klimas". Solche "Wahnsinnstaten geschehen nicht im luftleeren Raum", erklärte er. Sie "wachsen in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, in dem auf übelste Weise Fremdenfeindlichkeit und abwegigste Verschwörungstheorien geschürt werden, bis Minderheiten als Bedrohung empfunden werden und Diskriminierung in zügellosen Hass umkippt".

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter: "Fremdenhass und Rassismus haben keinen Platz in Europa." Die "entsetzliche Tat" von Hanau stehe "fundamental gegen alle Grundwerte". EU-Ratspräsident Charles Michel bezeichnete die Ereignisse als "Tragödie" und beklagte einen "sinnlosen Verlust von Menschenleben". Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte Deutschland seine "volle Unterstützung angesichts dieses tragischen Angriffs" zu. Er empfinde "immense Trauer", schrieb der Präsident auf Twitter.