Berlin (AFP) Auswärtiges Amt "bestürzt" über erneute Inhaftierung Kavalas

Türkischer Kulturmäzen wenige Stunden nach Freispruch wieder festgenommen

Die Bundesregierung hat "bestürzt" auf die erneute Festnahme des türkischen Kulturmäzens Osman Kavala reagiert. "Wir sind bestürzt über die erneute Inhaftierung von Osman Kavala unmittelbar nach seinem Freispruch", erklärte das Auswärtige Amt in der Nacht zum Mittwoch über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Ministerium forderte "schnellstmögliche Aufklärung" zu den neuen Vorwürfen gegen Kavala. Die Türkei müsse in dem Fall "alle rechtsstaatlichen Standards" einhalten, zu denen sie sich verpflichtet habe.

Die Staatsanwaltschaft in Istanbul hatte am Dienstag nur wenige Stunden nach Kavalas überraschendem Freispruch in einem Prozess wegen der Gezi-Proteste einen neuen Haftbefehl gegen den prominenten türkischen Unternehmer erlassen. Hintergrund sind laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ermittlungen gegen Kavala wegen des gescheiterten Putschversuches im Jahr 2016.

Kavala wurde nach dem Freispruch am frühen Nachmittag zunächst aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Silivri nahe Istanbul entlassen, wo er mehr als zwei Jahre in Untersuchungshaft verbracht hatte. Laut Anadolu wurde er von der Polizei für Gesundheitschecks in ein Krankenhaus gebracht und danach erneut formell in Haft genommen.

Das Gericht in Silivri hatte den Freispruch für Kavala und acht weitere Bürgerrechtsaktivisten mit dem Fehlen ausreichender Beweise begründet. Den Angeklagten war ein "Umsturzversuch" im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten im Jahr 2013 in Istanbul vorgeworfen worden. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte "erleichtert" auf den Freispruch reagiert und betont: "Eine mutige und unabhängige Zivilgesellschaft ist Voraussetzung für Pluralismus und Demokratie."