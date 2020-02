Paris (AFP) Pariser Metro im Protest gegen Rentenreform erneut bestreikt

Nationalversammlung berät über 41.000 Änderungsanträge zu Gesetzestext

Aus Protest gegen die Rentenreform in Frankreich haben Mitarbeiter der Pariser Metro teilweise die Arbeit niedergelegt. Rund die Hälfte der Linien verkehrte am Montag nur in eingeschränktem Takt. Ab dem Nachmittag wollte sich die französische Nationalversammlung erstmals mit dem Gesetzesvorhaben befassen. Dazu liegen 41.000 Änderungsanträge vor - mit Abstand die höchste Zahl in der laufenden Legislaturperiode.

Bis zum 20. Januar hatte ein mehr als sechswöchiger Streik weite Teile des Pariser Nahverkehrs lahmgelegt, auch zahlreiche Zugverbindungen in Frankreich fielen aus. Dann ging den Streikenden das Geld aus. Für Donnerstag sind neue landesweite Proteste angekündigt.

Die Pariser Nationalversammlung wollte um 16.00 Uhr die Beratungen zur Rentenreform aufnehmen. Die meisten der 41.000 Änderungsanträge stammen aus dem linken politischen Lager, das die Pläne von Präsident Emmanuel Macron durchkreuzen will. Alleine 23.000 Anträge hat die Linkspartei La France Insoumise (Das unbeugsame Frankreich) eingereicht, die eine Absage der Rentenreform fordert. Rund 600 kommen aus Macrons eigener Partei La République en Marche (Die Republik in Bewegung, LREM).

Macron will die mehr als 40 verschiedenen Rentensysteme des Landes vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen. Der Staatschef dringt auf eine Verabschiedung der Reform vor der Sommerpause. Seine Partei LREM und die verbündeten Liberalen haben im Parlament die absolute Mehrheit.