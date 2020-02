Istanbul (AFP) Bekannte Autorin Erdogan in Istanbul von Terror-Vorwürfen freigesprochen

Richter stellen Verfahren wegen "Terrorpropaganda" gegen Autorin ein

Ein Gericht in Istanbul hat die wegen Terrorvorwürfen angeklagte bekannte Schriftstellerin Asli Erdogan in allen Punkten freigesprochen. Die in Deutschland lebende Romanautorin sei der "Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung" sowie der "Zerstörung der nationalen Einheit" nicht schuldig, urteilten die Richter am Freitag. Das Gericht ordnete zudem die Einstellung eines Verfahrens wegen "Terrorpropaganda" gegen die Autorin an.

Die Urteilsverkündung fand in Abwesenheit Erdogans statt. Zwei weitere Angeklagte wurden ebenfalls freigesprochen, unter ihnen die Linguistin Necmiye Alpay.

Asli Erdogan hatte Kolumnen für die pro-kurdische Zeitung "Özgür Gündem" verfasst. Nach dem Putschversuch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Juli 2016 wurde die Zeitung unter dem Vorwurf von Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) geschlossen, mehrere Mitarbeiter wurden festgenommen. Erdogan und anderen Angeklagten wurde vorgeworfen, durch ihre Mitarbeit bei "Özgür Gündem" die PKK unterstützt zu haben.

Asli Erdogans Festnahme 2016 hatte international Empörung ausgelöst. Sie verbrachte 130 Tage in Untersuchungshaft, bevor sie schließlich freigelassen wurde und ins Exil nach Deutschland ging.

In einer von ihrem Anwalt verlesenen Erklärung kritisierte Erdogan das Verfahren scharf. Sie sei auf der Grundlage "literarischer Texte" angeklagt worden und die Anschuldigungen gegen sie seien eine Verletzung der "Werte, auf denen das Gesetz und die Literatur beruhen". Zudem hätten ihre Kolumnen in "Özgür Gündem" keinerlei Gewalt enthalten. Ihr politischer Inhalt habe sich auf die Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen beschränkt, betonte Erdogan.

Erdogan, die nicht mit dem gleichnamigen türkischen Staatschef verwandt ist, ist Autorin mehrerer in Fremdsprachen übersetzter Romane. 2017 wurde sie mit dem Osnabrücker Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis ausgezeichnet.

Seit dem Putschversuch wurden in der Türkei etliche Medien geschlossen und Journalisten festgenommen. Die Türkei verschärfte zudem die Repressionen gegen Intellektuelle, Wissenschaftler und Aktivisten. Viele der Betroffenen flohen nach Deutschland. Zu den bekanntesten im Exil lebenden türkischen Intellektuellen zählt neben Asli Erdogan der frühere Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar.