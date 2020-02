Berlin (AFP) Fernverkehr der Bahn rollt frühestens am Montag um 10.00 Uhr wieder an

Wegen Orkantiefs "Sabine" gesperrte Strecken müssen auf Schäden überprüft werden

Der wegen des Orkantiefs "Sabine" eingestellte Fernverkehr der Deutschen Bahn wird frühstens am Montagvormittag wieder aufgenommen. "Nach jetzigem Stand wird der Fernverkehr frühestens ab 10.00 Uhr wieder den Betrieb aufnehmen können", teilte die Bahn am Sonntagabend mit.

Die Strecken würden nach den notwendigen Erkundungsfahrten zur Sichtung der Schäden nach und nach wieder freigegeben, kündigte das Unternehmen an. Eine Begutachtung der Lage und Reparaturen seien aber nur bei Tageslicht möglich. "Es ist leider schon jetzt absehbar, dass die Störungen am Montag den ganzen Tag über andauern werden."

Wegen des Sturmtiefs musste die Bahn am Sonntag auch den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen einstellen. In anderen Regionen kam es nach Angaben der Bahn ebenfalls "zu erheblichen Einschränkungen und vielfach zu Einstellungen des Verkehrs".