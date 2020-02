Nakhon Ratchasima (AFP) Heftiger Schusswechsel nach Amoklauf in Einkaufszentrum in Thailand

Mutmaßlicher Täter hat sich offenbar in Gebäude verschanzt

Nach dem Amoklauf in einem Einkaufszentrums in Thailand ist die Lage weiterhin unübersichtlich. Am frühen Sonntagmorgen waren aus dem Gebäude heftige Schusswechsel zu hören, wie AFP-Reporter berichteten. Laut Polizeifunk wurden die Schüsse im Untergeschoss des von Sicherheitskräften umringten Einkaufszentrums abgegeben. Wieviele Menschen sich noch in dem Gebäude befinden, blieb weiterhin unklar.

Ein Soldat hatte bei dem Amoklauf in der nordöstlich von Bangkok gelegenen Stadt Nakhon Ratchasima nach Angaben der Behörden mindestens 20 Menschen getötet. Zehn Menschen seien lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann hatte laut Polizei zunächst in einer Kaserne drei Menschen getötet. Danach habe der Angreifer ein Armeefahrzeug gestohlen und sei in die Innenstadt gefahren. Dort stürmte er das Einkaufszentrum "Terminal 21" und schoss um sich.

Armee und Polizei umstellten das Gebäude und brachten nach eigenen Angaben das Erdgeschoss unter ihre Kontrolle. Dutzende Menschen wurden aus dem Gebäudekomplex gerettet, in dem sich der Täter offenbar weiter verschanzte.

Während der Tat veröffentlichte der mutmaßliche Angreifer Fotos und Videos von sich selbst in Kampfausrüstung im Onlinedienst Facebook. Ein Facebook-Sprecher erklärte, die Konten des Mannes seien inzwischen gelöscht worden.