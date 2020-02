Istanbul (AFP) Drei Tote und 179 Verletzte bei Flugzeugunglück in Istanbul

Türkische Regierung veröffentlicht neue Zwischenbilanz

Die Zahl der Todesopfer durch das Flugzeugunglück an einem Flughafen in Istanbul ist auf mindestens drei gestiegen. Bei allen drei Toten handelt es sich um türkische Staatsbürger, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. In einer vorherigen offiziellen Zwischenbilanz war nur ein Todesopfer verzeichnet worden.

Weitere 179 Menschen wurden laut den neuen Angaben des Ministers verletzt. An Bord der Maschine befanden sich demnach 177 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. In vorherigen offiziellen Angaben war noch von insgesamt 177 Menschen an Bord die Rede gewesen.

Die aus der westtürkischen Stadt Izmir kommende Boeing 737 der türkischen Fluggesellschaft Pegasus war am Flughafen Sabiha Gökcen von der Landebahn abgekommen. Sie zerbrach in drei Teile und geriet teilweise in Brand. Vor dem Unglück hatte es starken Wind und heftige Regenfälle gegeben.

Nach Angaben des Gouverneurs der Provinz Istanbul, Ali Yerlikaya, war die Maschine aufgrund der schlechten Wetterbedingungen von der Landebahn abgekommen. Auf einer Strecke von rund 60 Metern sei das Flugzeug dann über das Gelände gerutscht und schließlich eine 30 bis 40 Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt.

Wie Verkehrsminister Mehmet Cahit Turhan im Fernsehsender CNN Turk sagte, konnten die meisten Passagiere das Flugzeug eigenständig verlassen. Im türkischen Fernsehen waren Menschen zu sehen, die durch einen großen Riss im Flugzeug kletterten und über die Tragflächen flüchteten.

An Bord der Maschine befanden sich laut türkischen Medienberichten auch ausländische Staatsbürger. Offizielle Informationen dazu gab es aber zunächst nicht.