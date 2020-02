Washington (AFP) Trump hält kurz vor Impeachment-Ende Rede zur Lage der Nation

US-Präsident Trump. Quelle: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (Foto: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

US-Präsident Donald Trump hält am Dienstag (21.00 Uhr Ortszeit; Mittwoch 03.00 Uhr MEZ) im Kongress seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Trump wird sich im US-Repräsentantenhaus in Washington an die Abgeordneten und Senatoren wenden - an jenem Ort also, an dem Mitte Dezember ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden war. Der Impeachment-Prozess, der dann im Senat geführt wurde, wird am Mittwoch mit den Schlussabstimmungen zu den beiden Anklagepunkten enden.