Peking (AFP) China braucht "dringend" Atemmasken zum Schutz vor Coronavirus

Mehr Tote in Festland-China als während der Sars-Epidemie 2002 und 2003

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat China "dringend" um Hilfe bei Atemmasken und anderer Schutzausrüstung gebeten. "Was China momentan dringend braucht, sind Atemmasken, Schutzanzüge und Schutzbrillen", sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Montag in Peking. Die Zahl der Todesfälle stieg unterdessen nochmals deutlich an. Nach Angaben der chinesischen Regierung stieg die Zahl der Toten um 57 auf 361 - das war der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages.

Damit sind in Festland-China nun mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben als durch die Lungenkrankheit Sars 2002 und 2003. An Sars waren damals 349 Menschen in Festland-China gestorben. Die meisten anderen der insgesamt 774 Sars-Todesfälle wurden damals in Hongkong verzeichnet.

Nach Angaben der chinesischen Regierung wurden bis Montagmorgen landesweit 2829 weitere Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle nahm damit auf mehr als 17.200 zu. 56 der neuen Todesfälle wurden in Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei verzeichnet, wo die Epidemie begonnen hatte. Hinzu kam ein Todesfall in der südwestlichen Millionenmetropole Chongqing.

Die chinesischen Behörden gehen mit drastischen Maßnahmen gegen die Epidemie vor. Am Sonntag stellten sie erstmals eine Stadt außerhalb von Hubei de facto unter Quarantäne: In der Neun-Millionen-Einwohner-Metropole Wenzhou an der Ostküste darf pro Haushalt nur ein Bewohner alle zwei Tage auf die Straße, um einkaufen zu gehen.

In Provinzen und Städten mit insgesamt mehr als 300 Millionen Einwohnern haben die Behörden zudem eine Schutzmaskenpflicht eingeführt. Vielerorts werden Atemmasken daher knapp. Nach Angaben aus dem Industrieministerium versuchen die chinesischen Behörden nun, zusätzliche Masken aus Europa, Japan und den USA zu besorgen.

Deutschland ist bereit, "nach Kräften zu helfen", wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin sagte. "Dazu gehört auch zu prüfen, wo wir mit entsprechenden Materiallieferungen unterstützen können."

In Wuhan, dem Zentrum des Virusausbruchs, sollte am Montag nach nur zehn Tagen Bauzeit ein neues Krankenhaus für Coronavirus-Patienten in Betrieb genommen werden. In dem Krankenhaus mit tausend Betten sollen rund 1400 medizinisch ausgebildete Militärangehörige Infizierte isolieren und behandeln.

Von China aus hat sich das Virus inzwischen in mindestens 24 andere Länder ausgebreitet. Der bislang einzige bekannte Todesfall außerhalb Chinas wurde am Sonntag in den Philippinen verzeichnet. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich dabei um einen Chinesen aus der Millionenstadt Wuhan in Hubei.

Bei Deutschen gibt es bislang elf bestätigte Fälle von Erkrankungen durch das Coronavirus. Zwei dieser Patienten gehörten zu den mehr als hundert Menschen, die am Samstag mit einem Sonderflug aus Wuhan zurückgeholt worden waren. Der von dem neuartigen Coronavirus betroffene bayerische Automobilzulieferer Webasto kündigte an, seine Firmenzentrale in Stockdorf im Landkreis Starnberg bis zum Dienstag kommender Woche zu schließen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilte mit, am Montag in einer Telefonkonferenz mit seinen Kollegen aus den G7-Staaten über ein gemeinsames Vorgehen gegen das Virus zu beraten.

In Frankreich gaben die Behörden am Montag nach einer Rückholaktion Entwarnung. 20 Passagiere, die nach der Landung im südfranzösischen Istres wegen Krankheitssymptomen noch am Flughafen untersucht wurden, haben sich nicht mit dem neuartigen Virus infiziert, wie Gesundheitsstaatsekretär Adrien Taquet dem Sender BFMTV sagte. Sie wurden daraufhin wie die übrigen Passagiere in Quarantäne-Einrichtungen gebracht.

Russland kündigte am Montag an, ausländische Coronavirus-Patienten abzuschieben. Die russischen Behörden hatten am Freitag die ersten Coronavirus-Fälle im Land gemeldet. Es handelt sich um zwei Chinesen, die in Krankenhäusern in Tjumen im Ural und in Tschita im Fernen Osten Russlands isoliert werden.