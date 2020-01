Peking (AFP) China und Ausland verschärfen Maßnahmen im Kampf gegen Coronavirus

WHO erklärt Gesundheitsnotstand - Peking will Bürger aus Ausland zurückholen

Im Kampf gegen das sich weiterhin rasant ausbreitende Coronavirus haben China und das Ausland ihre Maßnahmen nochmals verschärft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief am Donnerstagabend den internationalen Gesundheitsnotstand aus, was eine stärkere länderübergreifende Koordination ermöglichen soll. China kündigte an, im Ausland befindliche Bürger der Provinz Hubei - dem Zentrum der Epidemie - zurückzuholen. In Deutschland wurde ein fünfter Infektionsfall bestätigt.

Die Zahl der offiziell verzeichneten Todesopfer durch das Virus in China stieg erneut sprunghaft an - um 43 auf insgesamt mindestens 213, wie die chinesische Regierung am Freitag mitteilte. Es handelte sich um den höchsten Anstieg der verzeichneten Todesfälle innerhalb eines Tages.

Die Gesamtzahl der in China offiziell bestätigten Infektionsfälle wuchs um 1982 auf rund 9700. Weitere rund 102.000 Patienten würden wegen Verdachts auf das Virus medizinisch beobachtet, erklärte der Gesundheitsausschuss der Regierung.

Das Außenministerium in Peking kündigte an, ins Ausland gereiste Bürger aus Hubei sollten "so rasch wie möglich" mit Chartermaschinen zurück in die Provinz geflogen werden. Als Grund nannte eine Ministeriumssprecherin "praktische Schwierigkeiten", mit denen Bürger aus Hubei und besonders der dortigen Millionenmetropole Wuhan im Ausland konfrontiert seien. Von Wuhan hatte die Epidemie ihren Ausgang genommen.

Außerhalb Chinas gibt es inzwischen mehr als 50 Infektionsfälle in mindestens 18 Ländern. Die WHO erklärte zur Ausrufung des Gesundheitsnotstands, die "größte Sorge" sei, dass sich das Virus auf Länder mit weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen ausbreite. Die Entscheidung sei kein "Misstrauensvotum" gegen China, betonte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus nach einer Krisensitzung in Genf.

Die Deklarierung des Gesundheitsnotstands ermöglicht es der UN-Unterorganisation, weltweite Empfehlungen zur Bekämpfung des Virus abzugeben - von den UN-Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie diesen Empfehlungen folgen.

Tedros bezeichnete allerdings Beschränkungen für Reisen und den Handel mit China als unnötig. Das US-Außenministerium verschärfte gleichwohl seine Reisehinweise für China auf den höchstmöglichen Grad 4. Es warnt nun die US-Bürger vor Reisen in die Volksrepublik. Auch appelliert das State Department an Bürger, die sich derzeit in China aufhalten, eine vorzeitige Ausreise zu erwägen.

Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Reisewarnung bislang lediglich für Hubei erlassen. Für das restliche Land empfiehlt das Ministerium, nach Möglichkeit nicht unbedingt notwendige Reisen zu verschieben.

Laut bayerischem Gesundheitsministerium bestätigten Tests den fünften Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie bei den anderen vier deutschen Fällen handelt es sich um einen Mitarbeiter des in Starnberg angesiedelten Automobilzulieferers Webasto.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat wiederholt betont, dass Deutschland gut auf das Virus vorbereitet sei. Dem Magazin "Focus" sagte er, die Bundesregierung habe Maßnahmen ergriffen, um Verdachtsfälle früh zu erkennen und damit die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Die Bundesärztekammer hält die deutschen Krankenhäuser allerdings nicht für ausreichend vorbereitet. Optimal für Patienten mit diesem Erreger seien Einzelzimmer mit Vorschleusen, von denen es aber nicht mehr sehr viele gebe, sagte die Pandemie-Beauftragte der Kammer, Susanne Johna, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Zahl dieser Zimmer sei im vergangenen Jahrzehnt aus Kostengründen reduziert worden.

Die Rückholung ausländischer Staatsbürger aus dem weitgehend abgeriegelten Wuhan ging am Freitag weiter. Eine Militärmaschine mit rund 200 Bürgern flog in Richtung Frankreich ab, wie mitreisende AFP-Korrespondenten berichteten. Die ausgeflogenen Franzosen sollen zwei Wochen lang in Südfrankreich unter Quarantäne gehalten werden.

Die USA und Japan hatten bereits am Mittwoch insgesamt rund 400 Bürger aus Wuhan ausgeflogen. Auch die Bundesregierung will etwa hundert Deutsche aus Wuhan ausfliegen. Laut Medienberichten ist dies für Samstag geplant. Auch die deutschen Rückkehrer sollen vermutlich zwei Wochen lang in Quarantäne genommen werden.