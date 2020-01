Berlin (AFP) Ehemaliger EZB-Chef Draghi erhält Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi. Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Arne Dedert (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Arne Dedert)

Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, erhält am Freitag (12.00 Uhr) den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Draghi die Auszeichnung im Berliner Schloss Bellevue verleihen. Draghi stand acht Jahre lang an der Spitze der EZB mit Sitz in Frankfurt am Main. Seine Nachfolge trat Anfang November 2019 die Französin Christine Lagarde an.