Berlin (AFP) Berliner Abgeordnetenhaus stimmt über Mietendeckel ab

Mietendeckel könnte bald in Kraft treten. Quelle: dpa/AFP/Archiv/Jens Kalaene (Foto: dpa/AFP/Archiv/Jens Kalaene)

Das Berliner Abgeordnetenhaus stimmt am Donnerstag (10.00 Uhr) über den umstrittenen Mietendeckel ab. Erwartet wird, dass die rot-rot-grüne Regierungsmehrheit den Gesetzentwurf bei der Sitzung beschließt. Die Mieten in der Hauptstadt sollen für fünf Jahre eingefroren werden. Zudem sollen besonders hohe Mieten unter bestimmten Umständen abgesenkt werden dürfen. Der Mietendeckel soll für rund 1,5 Millionen Wohnungen in der Hauptstadt gelten.