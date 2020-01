Berlin (AFP) Koalition will Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstandort stärken

Spitzenrunde einigt sich auf "Bauernmilliarde" und längeres Kurzarbeitergeld

Die Spitzen der großen Koalition haben sich auf eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitsmarkts und des Wirtschaftsstandorts Deutschland geeinigt. Nach einer sechsstündigen Sitzung im Berliner Kanzleramt gaben die Parteichefs in der Nacht zum Donnerstag ein ganzes Bündel von Beschlüssen bekannt: Milliardenhilfen für Bauern, eine längere Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld in Branchen mit Strukturproblemen, steuerliche Anreize für Investitionen in Zukunftstechnologien und die Unterstützung des Transformationsprozesses in der Autoindustrie.

Die Vorsitzenden von CDU, SPD und CSU werteten die Beschlüsse als Beleg für die Handlungsfähigkeit der großen Koalition. Um 02.00 Uhr traten sie vor die Presse, um ihr Beschlusspapier zu präsentieren. CSU-Chef Markus Söder hob vor allem die zusätzlichen Hilfen für die Landwirtschaft hervor. Mit einer "Bauernmilliarde" sollen die Landwirte in den kommenden vier Jahren bei Investitionen im Bereich Agrarumwelt unterstützt werden.

Mit der zusätzlichen Milliarde Euro sollten "Härten für die Landwirtschaft verringert werden", sagte Söder. Hintergrund sind die massiven Bauernproteste der vergangenen Wochen. Das Geld soll die von vielen Landwirten heftig abgelehnte Verschärfung der Düngeverordnung abfedern.

Noch keine Einigung wurde in der Frage erzielt, wie mit dem Rekordüberschuss im Haushalt umgegangen wird. Die Koalitionsspitzen setzten eine Arbeitsgruppe ein, um "neue Investitionsbedarfe zu identifizieren", wie SPD-Chef Norbert Norbert Walter-Borjans sagte. Die Gruppe solle bis zum nächsten Spitzentreffen Vorschläge für Investitionen und Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vorlegen.

In der großen Koalition dringt vor allem die SPD auf massive Investitionen, für die sie auch die Aufnahme neuer Schulden in Kauf nehmen will. Die Union lehnt eine Abkehr von der schwarzen Null ab - sie strebt eine Senkung der Unternehmenssteuer an.

Eine Steuerreform vereinbarten die Koalitionsspitzen noch nicht, sie sprachen sich in ihrem Beschlusspapier aber für eine "mittelstands- und innovationsfreundlichere Ausgestaltung des Steuerrechts" aus. Für Investitionen in digitale Innovation soll es bessere Abschreibungsmöglichkeiten geben. Zudem soll die steuerliche Schlechterstellung von Personengesellschaften gegenüber Kapitalgesellschaften behoben werden.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, die Koalition gehe mit den Beschlüssen auf den tiefgreifenden Transformationsprozess in Wirtschaft und Arbeitswelt ein. "Wir wollen den Wandel nicht erleiden, wir wollen ihn gestalten", sagte sie. Sie sei nach den langen Beratungen "etwas müde, aber gut gelaunt".

Söder sagte: "Wer hätte im Dezember gedacht, dass die Koalition so weit voranschreitet." Walter-Borjans sprach von "intensiven Diskussionen in guter Atmosphäre". Das Treffen war der zweite Koalitionsausschuss nach dem Wechsel an der Spitze der SPD im Dezember. Das erste Treffen kurz vor Weihnachten hatte vor allem dem Kennenlernen gedient.

Die Koalitionsspitzen fassten mehrere arbeitsmarktpolitische Beschlüsse. So soll das Kurzarbeitergeld in Branchen mit schweren Strukturproblemen drei Jahre lang auf 24 Monate verlängert werden können, wenn die verlängerte Auszahlung mit einer Weiterbildung verbunden ist. In diesem Fall können auch Sozialversicherungsbeiträge hälftig übernommen werden. Für Weiterbildungen sollen Unternehmen höhere Zuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit bekommen.

Zwar gebe es derzeit keine Rezession, sagte SPD-Chefin Saskia Esken. Es gebe aber in den vom Strukturwandel betroffenen Branchen eine "Teilstörung", die eine "Stärkung des Kurzarbeitergelds" erforderten. Walter-Borjans bezeichnete die Einigung in diesem Bereich als "richtigen Durchbruch".

Besonders von Strukturwandel betroffen ist die Autobranche, weswegen die Koalitionsspitzen hier besondere Unterstützung vereinbarten. In den betroffenen Regionen sollen "Transformationsdialoge Automobilindustrie" eingerichtet werden, in denen die beteiligten Akteure beraten, wie durch Zukunftstechnologien neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, das bestehende Maßnahmenbündel zur Förderung von Innovation anzupassen und zu verbessern. "Wir wollen den Wirtschaftsstandort strukturell stärken", sagte Kramp-Karrenbauer.