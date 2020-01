Brüssel (AFP) EU-Parlament stimmt abschließend über Brexit-Abkommen ab

Flaggen der EU und Großbritanniens. Quelle: AFP/Archiv/MICHELE TANTUSSI (Foto: AFP/Archiv/MICHELE TANTUSSI)

Vor dem Brexit stimmt das Europaparlament am Mittwoch abschließend über das mit Großbritannien ausgehandelte Austrittsabkommen ab. Die Abgeordneten kommen am Nachmittag (16.30 Uhr) in Brüssel zu einer letzten Aussprache über den Vertrag zusammen, der unter anderem die Rechte der Bürger beider Seiten und Londons Finanzverpflichtungen regelt. Die Abstimmung erfolgt dann ab 18.00 Uhr.