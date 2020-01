Berlin (AFP) Merkel empfängt senegalesischen Präsidenten im Kanzleramt

Angela Merkel. Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Axel Schmidt (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Axel Schmidt)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Montag (14.00 Uhr) den senegalesischen Präsidenten Macky Sall im Kanzleramt in Berlin. Im Vorfeld sind Presse-Statements geplant. Bei den Gesprächen soll es nach Angaben einer Regierungssprecherin um die Situation in der Sahel-Zone, die Lage in Libyen sowie um wirtschaftspolitische Themen gehen.