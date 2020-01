Berlin (AFP) Urteil gegen Terrorverdächtigen aus Amri-Umfeld in Berlin erwartet

Gegen einen Terrorverdächtigen aus dem Umfeld des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri wird am Freitag (09.30 Uhr) das Urteil vor dem Berliner Kammergericht erwartet. Der Angeklagte Magomed-Ali C. soll einen islamistisch motivierten Anschlag in Berlin geplant haben. Die Bundesanwaltschaft plädierte wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie eines Explosionsverbrechens auf eine Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten, C.s Verteidigung forderte Freispruch.