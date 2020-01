Brüssel (AFP) Von der Leyen und Michel unterzeichnen Brexit-Abkommen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel unterzeichnen am Freitag das Abkommen mit Großbritannien über dessen Austritt aus der Gemeinschaft. Am Donnerstag hatte in London Königin Elizabeth II. das Brexit-Gesetz unterzeichnet, am 29. Januar soll das Brexit-Abkommen vom EU-Parlament ratifiziert werden.