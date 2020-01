Paris (AFP) Frankreichs Ministerrat will umstrittene Rentenreform billigen

"Macron zieh Leine" steht auf einem Plakat von Demonstranten. Quelle: AFP/Philippe LOPEZ (Foto: AFP/Philippe LOPEZ)

Der französische Ministerrat will am Freitag unter Leitung von Präsident Emmanuel Macron die umstrittene Rentenreform auf den Weg bringen (ab 10.00 Uhr). Macron will damit die mehr als 40 verschiedenen Rentensysteme des Landes vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen.