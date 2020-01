Berlin (AFP) Seehofer verbietet rechtsextreme Vereinigung "Combat 18 Deutschland"

Gruppe gilt als kämpferisch-aggressiv und "wesensverwandt" mit Nationalsozialismus

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe "Combat 18 Deutschland" verboten. Die Gruppierung bekenne sich zur NSDAP und deren Funktionären, sei rassistisch, antisemitisch und fremdenfeindlich ausgerichtet und weise eine "kämpferisch-aggressive Grundhaltung" auf, teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstag in Berlin mit. SPD und Grüne bezeichneten das Verbot als überfällig, nach Auffassung von Linken und FDP kommt es zu spät.

Die Organisation wurde den Angaben des Innenressorts zufolge durch eine am Donnerstagmorgen zugestellte Verbotsverfügung untersagt. Zudem hätten in diesem Zusammenhang ab 06.00 Uhr Durchsuchungen in mehreren Wohnungen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz stattgefunden. Der Sprecher bestätigte damit frühere Medienberichte.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums richtet sich "Combat 18 Deutschland" gegen die verfassungsmäßige Ordnung, da sie "dem Nationalsozialismus wesensverwandt" sei. Verboten ist zudem die Bildung von Ersatzorganisationen. Darüber hinaus wurde den Angaben zufolge verboten, Kennzeichen von "Combat 18 Deutschland" öffentlich, in einer Versammlung oder unter anderem in Schriften, Ton- und Bildträgern zu verwenden.

Dieses Verbot betreffe insbesondere die grafische Verwendung des Schriftzuges "Combat 18" oder "C18" einzeln oder in Verbindung mit dem als Marken- und Erkennungszeichen der Organisation verwendeten Drachen.

Seehofer sprach von einer "klaren Botschaft: Rechtsextremismus und Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz!" "Combat 18" habe durch den Vertrieb von Musik und die Organisation von Konzerten seine menschenverachtende "in unsere Gesellschaft hineingetragen", erklärte der Minister in Berlin. Die Gruppierung gilt als bewaffneter Arm des bereits seit dem Jahr 2000 in Deutschland verbotenen rechtsextremen Netzwerks Blood & Honour.

Der Schritt zeichnete sich seit Monaten ab. Nach der Ermordung des Kasseler CDU-Politikers Walter Lübcke im Juni 2019 hatten mehrere Landesinnenminister auf ein Verbot von "Combat 18" gedrängt.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erklärte: "In Zeiten, in denen rechte Hetzer und Gewalttäter Menschen in Deutschland bedrohen oder sogar ermorden, brauchen wir einen starken Staat, der klare Grenzen aufzeigt und Rechtsextremen keine Spielräume lässt." Das Verbot sei "richtig und überfällig bei der Bekämpfung von rechtem Hass und rechter Hetze", erklärte auch die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Eva Högl.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, sagte zu AFP, es sei "höchste Zeit", konsequent gegen die Gruppe vorzugehen. "Das darf jedoch nur der Auftakt gewesen sein für weiteres entschlossenes Vorgehen gegen die immens hohe Gefahr, die vom Rechtsextremismus ausgeht."

Der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle erhob den Vorwurf, das Verbot von "Combat 18" komme "zu spät". Jahrelang habe sich Innenministerium "gewunden und zu wenig Entschlossenheit erkennen lassen". Nun sei das Verbot aber "ein wichtiges Signal", das die rechtsextremen Strukturen in Deutschland schwäche.

Die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke warf die Frage auf, warum "Combat 18" "jahrelang legal existieren konnte". Seehofer habe das Verbot in Aussicht gestellt, die Mitglieder hätten damit monatelang Zeit gehabt, Gelder, Waffen und Propagandamaterial in Sicherheit zu bringen und belastende Unterlagen zu vernichten. Auch die Amadeu-Antonio-Stiftung kritisierte, ein Verbot mit Vorankündigung sei "nicht mehr als eine symbolische Geste".