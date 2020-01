Algier (AFP) Außenminister der libyschen Nachbarstaaten treffen sich in Algerien

Demonstranten beim Libyen-Gipfel in Berlin. Quelle: AFP/John MACDOUGALL (Foto: AFP/John MACDOUGALL)

In Algerien kommen am Donnerstag die Außenminister der Nachbarländer Libyens zu Gesprächen über den nordafrikanischen Krisenstaat zusammen. An dem Treffen in Algier werden die Außenminister aus Tunesien, Ägypten, Sudan, Tschad und Niger sowie Mali teilnehmen. Nach algerischen Angaben soll auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) teilnehmen. Ziel der Konferenz ist es demnach, eine "politische Beilegung der Krise durch einen inklusiven Dialog zwischen allen Parteien" voranzubringen.