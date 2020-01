Washington (AFP) Erster Fall von neuartigem Coronavirus in den USA

Betroffener Mann war aus China eingereist

In den USA ist ein erster Fall des neuartigen Coronavirus festgestellt worden, das zuerst in China aufgetreten war. Das Virus wurde nahe Seattle im nordwestlichen US-Bundesstaat Washington bei einem Mann nachgewiesen, der aus China eingereist war, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde als Vorsichtsmaßnahme in ein Krankenhaus der Stadt Everett eingeliefert.

Er hatte sich demnach in der chinesischen Stadt Wuhan aufgehalten. Als Ausgangspunkt des an den Sars-Erreger erinnernden Virus wird ein Fisch- und Geflügelmarkt in Wuhan angesehen. Den US-Behörden zufolge besuchte der Mann aber nicht den Markt.

Die meisten der bis Dienstag etwa 300 registrierten Infizierten leben in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan. Mehrere Menschen starben bereits an durch das Virus ausgelösten Atemwegserkrankungen. Weitere einzelne Fälle wurden aus Thailand, Japan, Südkorea und Taiwan gemeldet.