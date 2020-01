Washington (AFP) Anhörungen in Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump beginnen

US-Präsident Trump. Quelle: AFP/Archiv/Nicholas Kamm (Foto: AFP/Archiv/Nicholas Kamm)

Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geht am Dienstag (19.00 Uhr MEZ) in die nächste Phase. Zunächst sollen die Regeln für den Fortgang des Prozesses festgelegt werden. Dabei dürften die Demokraten versuchen, Zeugenanhörungen durchzusetzen, was die Republikaner bislang verhindern wollen. In den folgenden Tagen sollen dann Anklage und Verteidigung ihre Argumente vortragen.