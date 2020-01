Davos (AFP) Weltwirtschaftsforum beginnt in Davos in der Schweiz

Sicherheitsmaßnahmen in Davos kurz vor dem Auftakt zum WEF. Quelle: AFP/Fabrice COFFRINI (Foto: AFP/Fabrice COFFRINI)

Begleitet von Klimaprotesten beginnt im Schweizer Skiort Davos am Dienstag das Weltwirtschaftsforum (WEF). Zu dem Treffen werden rund 2800 Teilnehmer und 53 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Eröffnet wird das Treffen von WEF-Gründer Klaus Schwab (09.00 Uhr). Zudem wird am Eröffnungstag US-Präsident Donald Trump eine Rede vor dem Plenum halten (11.30 Uhr). Kurz darauf (12.00 Uhr) nimmt die Klimaaktivistin Greta Thunberg an einer Podiumsdiskussion teil.