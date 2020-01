Potsdam (AFP) Gedenkgottesdienst für verstorbenen SPD-Politiker Stolpe in Potsdam

Mit einem Gedenkgottesdienst wird am Dienstag (15.00 Uhr) an den im Dezember verstorbenen früheren Brandenburger Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) erinnert. Der evangelische Landesbischof Christian Stäblein hält in der Potsdamer Nikolaikirche eine Predigt. Anschließend wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) in Ansprachen Stolpe gedenken.