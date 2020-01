Brüssel (AFP) EU-Außenminister bewerten Ergebnisse von Libyen-Gipfel in Berlin

EU-Flaggen. Quelle: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD (Foto: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD)

Nach dem Libyen-Gipfel in Berlin befassen sich am Montag die EU-Außenminister mit der Lage in dem nordafrikanischen Land (09.30 Uhr). Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell werden ihren Kollegen über die Ergebnisse berichten. Die zwölf Teilnehmer-Staaten der Libyen-Konferenz haben sich zu einer Einhaltung und stärkeren Kontrolle des Waffenembargos für das nordafrikanische Krisenland verpflichtet und zugesagt, dass es "keine weiteren Unterstützungsleistungen" für die libyschen Konfliktparteien geben soll.