Berlin (AFP) Bund und Länder einigen sich auf Fahrplan für Kohleausstieg

Umweltschützer kritisieren Konzept und kündigen Widerstand an

Für den Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 gibt es einen Fahrplan. Die Bundesregierung verständigte sich in der Nacht zum Donnerstag bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt mit den Bundesländern mit Braunkohleförderung auf ein auch mit den Kraftwerksbetreibern abgestimmtes Konzept. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bezeichnete die Einigung als "großen Erfolg" - Umweltschützer kritisierten sie hingegen scharf und kündigten Widerstand an.

Altmaier betonte nach dem Spitzentreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bund und Ländern sei es gelungen, eine Vereinbarung zu erzielen, "die Rechtssicherheit schafft, die Planbarkeit schafft, die sicherstellt, dass wir unsere Klimaziele einhalten und dass trotzdem die Versorgungssicherheit gewährleistet ist." Damit gebe es jetzt "endlich Klarheit und Planungssicherheit", erklärte auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprach von einem "Pakt der Vernunft". Er bekräftigte allerdings, dass das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln IV entgegen den Empfehlungen der Kohlekommission ans Netz gehen soll.

Die Vereinbarung sieht vor, dass bei der Braunkohle bis Ende 2020 der erste Kraftwerksblock von RWE abgeschaltet wird. 2021 und 2022 sollen sieben weitere Blöcke im Rheinland folgen. Als erstes ostdeutsches Kraftwerk soll die Anlage im brandenburgischen Jänschwalde bis Ende 2028 komplett abgeschaltet sein. Zuletzt sollen die Braunkohlekraftwerke Boxberg und Schwarze Pumpe in Sachsen und Brandenburg zusammen mit Kraftwerksblöcken in Niederaußem und Neurath in NRW spätestens Ende 2038 vom Netz gehen.

Die Kraftwerksbetreiber sollen im Zuge des Ausstiegs Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe bekommen. Dabei werde es "für den westdeutschen Komplex 2,6 Milliarden Euro geben, in Ostdeutschland 1,75 Milliarden", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) betonte, Deutschland sei das erste Land, das aus Atom und Kohle aussteige, das sei ein "wichtiges internationales Signal". Notwendig sein nun ein "massiver Ausbau der Energien aus Wind und Sonne, damit dieser Ausstieg auch wirklich verbindlich gelingt."

Umweltverbände kritisierten die Beschlüsse scharf und kündigten Proteste an. "50 Prozent der Braunkohle geht erst 2035 oder später vom Netz", erklärte der Präsident des Deutschen Naturschutzrings, Kai Niebert. Der angepeilte Ausstiegspfad sei "klimapolitisch untragbar". Der WWF-Klimaexperte Michael Schäfer warnte: "Die Bundesregierung hat den in zähen Verhandlungen errungenen Kohlekompromiss aufgekündigt, der Konflikt um die klimaschädliche Kohle wird in Deutschland jetzt neu beginnen."

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erklärte in Berlin, die Regierungspläne seien nicht mit den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens vereinbar. Ebenso wie Umweltschützer prangerten die Grünen auch die nun geplante Zerstörung weiterer Dörfer in Nordrhein-Westfalen für den Braunkohleabbau an.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte am Donnerstag in Görlitz, er halte einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 noch nicht für entschieden. Es könne sein, dass zur Versorgungssicherheit und Preisstabilität "der eine oder andere Kraftwerksblock auch länger am Netz sein muss".

Der Energiekonzern RWE verteidigte die geplanten Milliarden-Entschädigungen. Diese deckten nicht die durch den Kohleausstieg entstehenden Einbußen, sagte Konzernchef Rolf Schmitz. Er kündigte "kurzfristig" den Wegfall von 3000 Arbeitsplätzen und bis 2030 von weiteren etwa 3000 Stellen an.