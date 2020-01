Berlin (AFP) Bund und Kohleländer wollen Streitfragen bei Spitzentreffen besprechen

Braunkohleabbau in sachsen-Anhalt. Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Jan Woitas (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Jan Woitas)

In einem Spitzengespräch im Kanzleramt will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Braunkohleländer über Streitpunkte beim Kohleausstieg beraten (19.00 Uhr). An dem Treffen nehmen nach Länderangaben die Regierungschefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen teil. Streit herrscht über Finanzfragen, aber auch die Reihenfolge der Stilllegung von Kraftwerken. Der Dissens verzögert die geplante Verabschiedung des Ausstiegsgesetzes.