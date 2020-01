Berlin (AFP) Treffen zum Strukturwandel in der Autoindustrie bei Kanzleramtsminister Braun

Produktion bei Volkswagen in Zwickau. Quelle: AFP/RONNY HARTMANN (Foto: AFP/RONNY HARTMANN)

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) empfängt am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) Vertreter der Autoindustrie, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und der Bundesländer mit Autoindustriestandorten zu einem Gespräch über den Strukturwandel in der Branche. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) nehmen an dem Treffen teil.