Washington (AFP) US-Repräsentantenhaus will Anklage gegen Trump an Senat weiterleiten

US-Präsident Trump. Quelle: AFP/Archiv/SAUL LOEB (Foto: AFP/Archiv/SAUL LOEB)

Das US-Repräsentantenhaus will am Mittwoch die Anklage für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump an den Senat weiterleiten. Damit kann der Prozess gegen den Präsidenten im Oberhaus wegen der Ukraine-Affäre noch in dieser Woche starten. Das von den oppositionellen Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus will am Mittwoch zudem entscheiden, wer im Senat die Anklage gegen Trump vertritt.