Los Angeles (AFP) Psycho-Thriller "Joker" geht mit elf Nominierungen in Oscar-Rennen

Dicht gefolgt von "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman" und "1917"

Bei den diesjährigen Oscars zeichnet sich ein enges Rennen ab: Der Psycho-Thriller "Joker" mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle wurde am Montag in elf Kategorien nominiert und steht damit an der Spitze. Dicht gefolgt wird "Joker" von Quentin Tarantinos Hollywood-Hommage "Once Upon a Time... in Hollywood", dem Mafia-Film "The Irishman" von Altmeister Martin Scorsese und dem Weltkriegsepos "1917" von Sam Mendes mit jeweils zehn Nominierungen.

"Joker" von Regisseur Todd Phillips wurde unter anderem als bester Film, für den besten Hauptdarsteller, für die beste Regie und für das beste adaptierte Drehbuch nominiert. "Once Upon a Time... in Hollywood" erhielt Nominierungen unter anderem als bester Film, für die beste Regie, für den besten Hauptdarsteller (Leonardo DiCaprio) und für den besten Nebendarsteller (Brad Pitt).

Auch "The Irishman" wurde als bester Film und für die beste Regie nominiert. Während Hauptdarsteller Robert de Niro in diesem Jahr nicht berücksichtigt wurde, können sich mit Al Pacino und Joe Pesci gleich zwei Nebendarsteller Hoffnung auf einen Oscar machen.

Endgültig in den Kreis der Favoriten ist auch das Weltkriegsepos "1917" des britischen Regisseurs Mendes gerückt, das vor einer Woche bereits mit dem Golden Globe als bestes Drama ausgezeichnete worden war. Mehrere Filme erhielten sechs Nominierungen, darunter "Parasite" des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho, der sowohl als bester Film als auch als bester ausländischer Film nominiert wurde.

Für Kritik dürfte sorgen, dass für den Regie-Oscar keine Frau nominiert wurde - obwohl Greta Gerwig mit "Little Women" als heiße Anwärterin gegolten hatte. Hollywood wird immer wieder vorgeworfen, Frauen zu übergehen.

Die Oscars werden am 9. Februar bei einer glamourösen Zeremonie in Los Angeles vergeben. Im vergangenen Jahr war die Rassismus-Tragikomödie "Green Book - Eine besondere Freundschaft" als bester Film ausgezeichnet worden.