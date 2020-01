Berlin (AFP) Neuer maltesischer Regierungschef legt Amtseid ab

Robert Abela wird neuer Regierungschef Maltas. Quelle: AFP/Archiv/Matthew Mirabelli (Foto: AFP/Archiv/Matthew Mirabelli)

In Malta übernimmt Robert Abela am Montag offiziell das Regierungsamt von seinem umstrittenen Vorgänger Joseph Muscat. Der 42-jährige Anwalt wird als neuer Regierungschef vereidigt, nachdem er in der Nacht zum Sonntag zum Vorsitzenden der regierenden Labour-Partei gewählt worden war. Im politischen System Maltas ist es üblich, dass der Parteichef der Mehrheitspartei im Parlament automatisch auch Premierminister wird.