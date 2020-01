Valletta (AFP) Maltas Labour-Partei wählt Nachfolger für Partei- und Regierungschef Muscat

Maltas Noch-Ministerpräsident Joseph Muscat. Quelle: AFP/Archiv/JOHN THYS (Foto: AFP/Archiv/JOHN THYS)

In Malta wählen die Mitglieder der regierenden Labour-Partei einen neuen Vorsitzenden - und damit auch den neuen Regierungschef. Die etwa 17.500 Mitglieder können am Samstag von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr zwischen zwei Kandidaten für die Nachfolge des bisherigen Regierungschefs und Labour-Vorsitzenden Joseph Muscat entscheiden. Als Favorit gilt der 56-jährige Vize-Ministerpräsident Chris Fearne. Er tritt gegen den 42-jährigen Anwalt Robert Abela an.