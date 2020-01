Paris (AFP) Neuer Aufruf zu Massenprotesten gegen Rentenreform in Frankreich

Ein Protestzug gegen die Rentenreform in Paris. Quelle: AFP/FRANCOIS GUILLOT (Foto: AFP/FRANCOIS GUILLOT)

In Frankreich haben die Gewerkschaften für Donnerstag erneut zu Massenprotesten gegen die Rentenreform aufgerufen. In Paris findet der zentrale Protestmarsch statt (13.30 Uhr). Aber auch in anderen Großstädten wie Marseille, Bordeaux und Rennes sind Kundgebungen geplant.