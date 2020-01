Duisburg (AFP) Prozess gegen 28-Jährigen nach Todesstoß vom Bahnhof Voerde beginnt in Duisburg

Tatort in Voerde. Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Marcel Kusch (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Marcel Kusch)

Vor dem Duisburger Landgericht beginnt am Donnerstag (09.00 Uhr) das Verfahren gegen einen 28-Jährigen, der im vergangenen Juli im Bahnhof von Voerde am Niederrhein eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen und so getötet haben soll. In dem Prozess muss das Gericht klären, ob der aus Hamminkeln stammende Beschuldigte in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht wird.