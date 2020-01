Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Premier Johnson in London

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Quelle: AFP/Archiv/KENZO TRIBOUILLARD (Foto: AFP/Archiv/KENZO TRIBOUILLARD)

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist am Mittwoch nach London, um den britischen Premierminister Boris Johnson zu treffen (16.20 Uhr Ortszeit, 17.20 MEZ). Aus britischen Regierungskreisen hieß es, es gehe darum, sich kennenzulernen und den Weg für gute künftige Beziehungen zwischen Brüssel und London nach dem Brexit zu bereiten. Vorher will von der Leyen an der bekannten London School of Economics eine Rede halten (12.15 Uhr Ortszeit, 13.15 Uhr MEZ)