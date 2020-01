Kassel (AFP) Verdächtiger im Mordfall Lübcke soll vor Ermittlungsrichter in Kassel aussagen

Stephan E. Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Uli Deck (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Uli Deck)

Der Verdächtige im Fall der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll am Mittwoch vor dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs aussagen. Im Anschluss (17.00 Uhr) ist eine Pressekonferenz geplant, bei der der Verteidiger über die Inhalte der Aussage informieren will. Der Vernehmungstermin in Kassel ist nicht öffentlich.