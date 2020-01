Leipzig (AFP) 27-Jähriger nach Angriffen auf Polizisten zu Silvester in Leipzig vor Gericht

Zusammenstöße in Connewitz. Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Sebastian Willnow (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Sebastian Willnow)

Nach den Angriffen auf Polizisten zu Silvester in Leipzig-Connewitz muss sich ein erster Beschuldigter am Mittwoch (08.30 Uhr) vor dem Amtsgericht der sächsischen Stadt verantworten. Den 27-Jährigen erwartet ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren, nachdem das Gericht einen Hauptverhandlungshaftbefehl gegen ihn erlassen hatte. In diesem wurden ihm Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen.