Madrid (AFP) Spanisches Parlament stimmt über Wiederwahl von Regierungschef Sánchez ab

Spanischer Regierungschef Pedro Sánchez. Quelle: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU (Foto: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Das spanische Parlament stimmt am Dienstag über die Wiederwahl des geschäftsführenden spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez ab. Nachdem er bei der ersten Parlamentsabstimmung am Sonntag wie erwartet die absolute Mehrheit verfehlt hatte, gilt seine Wiederwahl in der zweiten Runde als relativ sicher, da er diesmal nur eine einfache Mehrheit benötigt.