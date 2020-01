Duisburg (AFP) Drei Jugendliche wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung in Mülheim vor Gericht

Justitia . Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Taylan Gökalp (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Archiv/Taylan Gökalp)

Ein halbes Jahr nach der Vergewaltigung einer 18-jährigen Frau in Mülheim an der Ruhr beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) vor dem Duisburger Landgericht der Strafprozess gegen drei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche. Wegen des Alters der Angeklagten findet das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für den Prozess beraumte das Gericht zehn Verhandlungstage bis Anfang März an.