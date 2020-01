New York (AFP) Missbrauchsprozess gegen Filmproduzenten Weinstein beginnt in New York

Harvey Weinstein Anfang Dezember. Quelle: AFP/Archiv/Bryan R. Smith (Foto: AFP/Archiv/Bryan R. Smith)

In New York beginnt am Montag (09.00 Uhr Ortszeit, 15.00 Uhr MEZ) der Produzent gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein. Mehr als 80 Frauen werfen Weinstein jahrzehntelanges sexuelles Fehlverhalten bis hin zur Vergewaltigung vor, darunter bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow und Rosanna Arquette. Die Vorwürfe traten im Herbst 2017 die weltweite #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt an Frauen los.