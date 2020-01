Hamburg (AFP) Grüne beraten auf Klausur über Schwerpunkte im neuen Jahr

Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck. Quelle: dpa/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld (Foto: dpa/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld)

Die Grünen wollen auf einer Klausursitzung ihres Bundesvorstandes am Montag (13.00 Uhr) in Hamburg ihre politischen Schwerpunkte für das neue Jahr setzen. Bei den bis Dienstag dauernden Beratungen geht es auch um eine umweltfreundlichere Industriepolitik und den Niedriglohnsektor. Das Treffen in der Hansestadt steht zudem im Zeichen der dortigen Bürgerschaftswahl, die am 23. Februar stattfindet.