Berlin (AFP) Berühmtes Sterne-Restaurant "Traube Tonbach" im Schwarzwald von Feuer zerstört

Ein Hotelgast leicht verletzt - Rund 130 Einsatzkräfte vor Ort

Das berühmte Sterne-Restaurant "Traube Tonbach" im Schwarzwald ist von einem Feuer zerstört worden. Bei dem Brand, der in der Nacht zu Sonntag ausbrach, wurde ein Gast des benachbarten Hotels leicht verletzt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Pforzheim am Sonntag sagte. Demnach schlug der Brandmelder des mit drei Michelin-Sternen gekrönten Restaurants in Baiersbronn gegen drei Uhr nachts Alarm, zu dem Zeitpunkt war offenbar niemand mehr im Gebäude.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Küchenbereich, wo der Brand vermutlich ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte konnten den Holzbau schon nicht mehr betreten, der "in kürzester Zeit in Flammen stand", wie der Sprecher weiter sagte.

Da das Restaurant von Küchenchef Torsten Michel über einen Flur mit einem Hotel verbunden ist, wurde dieses in der Nacht vorsorglich geräumt. Insgesamt wurden 63 Gäste ins Freie gebracht, einer von ihnen wurde wegen Atemwegsproblem von einem Notarzt versorgt. Das Hotelgebäude blieb jedoch von den Flammen verschont.

Rund 100 Feuerwehrleute sowie 30 Notärzte und Helfer des Roten Kreuzes waren vor Ort im Einsatz. Bis zum Vormittag war das Feuer immer noch nicht komplett gelöscht. Es entstand ein Schaden "in siebenstelliger Höhe". Für die Nachbarschaft wurde eine Warnmeldung herausgegeben. Anwohner sollten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.