Wien (AFP) Neue Regierung will Österreich bis 2040 klimaneutral machen

Im Fall neuer Flüchtlingskrise "koalitionsfreier Raum" vereinbart

Die neue Regierungskoalition in Österreich will das Land bis 2040 klimaneutral machen. Dies verkündeten ÖVP und Grüne am Donnerstag bei der Vorstellung ihres Regierungsprogramms in Wien. Die Konservativen übernehmen zehn Ministerien, die Grünen vier. Im Falle einer neuen Flüchtlingskrise vereinbarten beide Seiten einen "koalitionsfreien Raum" - die ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz könnte sich also im Parlament die Unterstützung anderer Parteien suchen.

Das mehr als 300 Seiten lange Regierungsprogramm steht unter dem Titel "Aus Verantwortung für Österreich". Zu den Schwerpunkten der kommenden Jahre werden unter anderem eine "spürbare Entlastung der arbeitenden Menschen" unter anderem durch Steuersenkungen sowie die Bekämpfung des Klimawandels erklärt.

Auf Drängen der Grünen soll es unter anderem ein Klimaschutzgesetz mit einem ganz konkreten Zeitplan zur Verminderung des CO2-Ausstoßes geben. Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden - zehn Jahre eher als Deutschland und die EU. Bis 2030 soll der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Geplant sind zudem die Förderung des Bahnverkehrs und der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Alle neuen Gesetze sollen einem Klimacheck unterzogen werden - also einer Prüfung, wie ihre Auswirkungen aufs Klima sind.

Die ÖVP setzte sich unter anderem mit ihrer Forderung nach präventiver "Sicherungshaft" für potenziell gefährliche Personen durch. Auch das von ihnen lange abgelehnte Kopftuchverbot an Schulen akzeptierten die Grünen schließlich. Einer der Hauptstreitpunkte zwischen beiden Parteien, die Flüchtlingspolitik, konnte nur durch die Vereinbarung eines "koalitionsfreien Raums" aus dem Weg geräumt werden. Damit könnte die ÖVP ihre harte Haltung gegenüber Flüchtenden im Zweifelsfall mit den Stimmen anderer Parteien durchs Parlament bringen.

Es ist das erste Mal, dass in Österreich eine Koalition aus Konservativen und Grünen die Macht ergreifen will. Die Konservativen dominieren dabei die künftige Ministerriege: Sie sicherten sich die Ressorts für Inneres, Finanzen, Verteidigung und Außenpolitik. Die Grünen übernehmen vier Ministerien, darunter ein "Superministerium" für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Bevor es dazu kommt, muss am Samstag ein Parteitag der Grünen dem vereinbarten Koalitionsvertrag zustimmen. Am kommenden Dienstag dann soll die neue Regierung die Amtsgeschäfte übernehmen. Der 33-jährige Kurz wird dann zum zweiten Mal jüngster Regierungschef der Welt. Derzeit regiert in Wien eine Expertenregierung unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

Die konservative ÖVP (37,5 Prozent) und die Grünen (13,9 Prozent) waren als die großen Gewinner aus der Parlamentswahl Ende September hervorgegangen. Die rechtspopulistische FPÖ, die im Dezember 2017 mit Kurz' ÖVP eine Koalition gebildet hatte, wurde unter anderem wegen der Ibiza-Affäre um ihren Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache abgestraft. Auch die sozialdemokratische SPÖ hatte herbe Verluste hinnehmen müssen.

In Deutschland begrüßte Grünen-Chef Robert Habeck die neue Koalition in Österreich, er sieht darin aber nicht von vornherein ein mögliches Vorbild für Schwarz-Grün in Deutschland. "Die Regierungsbildung eins zu eins auf ein Deutschland nach einer Bundestagswahl zu übertragen, ist falsch", erklärte Habeck auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Die deutschen Grünen seien "in wesentlichen Politikfeldern weit von CDU und CSU entfernt".